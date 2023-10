Tiago Petinga - Lusa

É desta forma que Pedro Filipe Soares reage às acusações do autarca do PSD que, em entrevista à SIC, afirmou que o BE e PCP não condenam os ataques em Israel e não admitem que o Hamas é uma organização terroristas.



Em declarações esta tarde no parlamento, Pedro Filipe Soares acusou Carlos Moedas de mentir e de usar as mortes no conflito entre Israel e a Palestina para fazer jogo político.