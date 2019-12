Bloco tem em aberto posição sobre Orçamento

Catarina Martins visitou uma escola em Lisboa recentemente distinguida com um prémio de Direitos Humanos. A Escola Básica do Castelo tem crianças de 17 nacionalidades e a visita acontece a dois dias da discussão parlamentar sobre a Lei da nacionalidade. À margem da visita, a coordenadora do Bloco de Esquerda reiterou que está em aberto a posição do partido quanto a votação do Orçamento do Estado.