Bloquistas criticam aproximação ao PS e preparam-se para disputar direção do partido

Militantes de diferentes tendências internas criticaram a falta de diálogo da direção de Catarina Martins com as bases na elaboração do Programa Eleitoral ou nas discussões que decorrem com o Governo para a preparação do Orçamento do Estado.



Os críticos afirmaram que não preparam uma cisão no partido, mas querem apresentar uma moção para disputar a direção do Bloco.