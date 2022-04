Bolieiro confirma "alteração governativa" nos Açores

"Terei oportunidade de, no quadro que institucionalmente é próprio -- e fica essa informação --, na próxima segunda-feira estar no gabinete do senhor representante da República a apresentar nomes e o sentido da orgânica do governo", afirmou, à margem do `briefing` diário sobre a crise sismovulcânica em São Jorge, no concelho de Velas.

Segundo o social-democrata, assim serão cumpridos "os trâmites que correspondem a um percurso de lealdade institucional de fazer primeiro o que é primeiro, dizendo primeiro a quem de direito".

Depois, acrescentou, "será pública toda essa alteração governativa".

O jornal Açoriano Oriental noticia hoje que o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) vai sofrer uma remodelação, que implica a saída de secretários regionais e uma nova orgânica.