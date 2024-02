Bolieiro garante que coligação está pronta para assumir governação nos Açores

Foto: Eduardo Costa - Lusa

As eleições de 4 de fevereiro foram ganhas pela coligação entre PSD, CDS e PPM.



Esta segunda-feira de manhã, foram os primeiros a ser recebidos pelo representante da República. Os dirigentes do PS foram ouvidos em segundo lugar. As audições com os restantes partidos decorrem durante a tarde e o dia de terça-feira.



Já se sabe que a coligação que venceu as eleições ficou a três lugares da maioria absoluta. Mas não quis negociar com o Chega e ouviu um "não" do PS.



O presidente do PSD-Açores e líder da coligação, José Manuel Bolieiro, garante que a coligação está coesa para assumir a governação.