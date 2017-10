Bombeiros e forças de segurança acreditam em Eduardo Cabrita

César Nogueira, da Associação de Profissionais da Guarda, espera soluções porque está cansado de promessas.



Paulo Rodrigues, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, espera que o novo ministro conheça os problemas do setor.



Na área dos bombeiros e da proteção civil, Jaime Marta Soares, da Liga dos Bombeiros Portugueses diz que espera vontade e diálogo por parte de um ministro com tanta experiencia política.



Entendimentos e estabilidade é também o que espera Acácio Pereira, do sindicato dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



A jornalista Rosa Azevedo traça os principais desafios que o novo ministro da Administração Interna tem pela frente.