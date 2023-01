Brasil. Governo português diz que invasão de edifícios clarificou situação política

- Elton Monteiro - Lusa

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse que a invasão de edifícios públicos de domingo em Brasília tiveram o mérito de ajudar a clarificar a situação política no Brasil, mostrando quem está do lado da democracia.