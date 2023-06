Brilhante Dias diz que PS não tem problemas com os militantes e desvaloriza críticas a Costa e César

"A vida política do Partido Socialista é tratada no seu interior. O Partido Socialista não tem problema nenhum com os seus militantes - nunca teve - e com a diversidade de opiniões e não são comportamentos individuais numa determinada circunstância que classificam os militantes do PS", afirmou.

Eurico Brilhante Dias falava à margem de uma visita às obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, no Funchal, num comentário à notícia divulgada hoje pelo jornal Público de que mais de 200 militantes subscreveram uma carta aberta com críticas ao secretário-geral, António Costa, e ao presidente do partido, Carlos César, pela postura assumida na reunião da comissão nacional, realizada em 04 de junho.

De acordo com o jornal, Carlos César afirmou que naquela reunião estava "gente que não presta", ao passo que António Costa disse, conforme noticiou também o Novo Semanário, que Daniel Adrião, líder do Movimento Democracia Plena, anda "há muito tempo a minar o PS".

"O que está em causa foram comportamentos individuais, não foi nenhuma generalização para o conjunto dos militantes e isso ficou claro mesmo nesse dia", afirmou Eurico Brilhante Dias, que se encontra na Madeira no âmbito das jornadas parlamentares do PS, que decorrem até terça-feira na região autónoma.

"Nós estamos aqui para trabalhar como grupo parlamentar. Os assuntos do Partido Socialista tratamos noutro sítio", reforçou.