Brilhante Dias. "Fizemos deste ano um cemitério de profecias apocalípticas"

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

É assim que Eurico Brilhante Dias resume os últimos meses. No encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, o líder da bancada socialista deixou claro que, ao contrário da acusação do líder do PSD, não é só o país que está melhor, são também os portugueses.