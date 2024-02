Bruxelas acelera verbas, "bola do lado do Governo", diz CAP

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça e Moura, fala de um “ato de gestão”, que pode ser adotado pelo Governo ainda em funções, pedindo assim uma “reprogramação corajosa”.

A CAP esteve hoje reunida em Bruxelas com Janusz Wojciechowski, no âmbito de umas jornadas de trabalho da confederação, que decorrem até sexta-feira.Da ordem de trabalhos entre o o comissário Janusz Wojciechowski e a CAP fizeram também parte os pagamentos dos ecorregimes agricultura biológica e produção integrada.Neste capítulo, o Ministério da Agricultura e da Alimentação avançou à Lusa ter concluído as conversações com a Comissão Europeia e que o pagamento avança a partir do corrente mês.