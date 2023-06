Bruxelas. Chega e Iniciativa Liberal querem mais garantias de Costa

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

O Chega e a Iniciativa Liberal desvalorizam as palavras de António Costa e querem mais garantias de que não vai mesmo para Bruxelas. Já o Bloco de Esquerda sublinha que importante é resolver os problemas do país e não os planos de carreira do primeiro-ministro.