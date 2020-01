Bruxelas dá apoio político à proposta do Governo português sobre o IVA

Numa carta enviada ao primeiro-ministro, a presidente Ursula Von der Leyen diz concordar com a medida, embora reconheça que há grandes entraves.



Desde logo as regras europeias de neutralidade fiscal, e também decisões anteriores do Tribunal de Justiça da união Europeia.



O semanário Expresso escreve que este é um trunfo que António Costa tem usado nas negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP.



O primeiro-ministro reuniu-se na sexta-feira com bloquistas e comunistas para tentar um acordo para o Orçamento do Estado.



Este sábado, a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se para decidir, precisamente, o sentido de voto no Orçamento.