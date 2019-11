Cafôfo tem todas as condições para ganhar eleições do PS/Madeira, diz deputado socialista

"Ele tem todas as condições para ganhar o PS internamente, porque os militantes reconhecem capacidade, reconhecem competência, reconhecem determinação e criaram uma dinâmica nova em torno da política do PS/Madeira", realçou Jacinto Serrão, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o antigo presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo "não é um militante qualquer", por ter obtido "o melhor resultado de sempre em atos eleitorais regionais".

"É evidente que o Paulo Cafôfo agora militante, na condição de militante, terá todos os seus direitos e deveres como militante na base dos estatutos do partido e, por isso, também terá as condições para poder candidatar-se a líder do partido", salientou Jacinto Serrão.

O ex-presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo filiou-se no PS em 08 de novembro, proposto pelo secretário-geral, António Costa, e disse ter "empenho e vontade" de liderar o PS/Madeira.

Jacinto Serrão acrescentou ainda que fica sempre satisfeito com a adesão de novos militantes ao PS/Madeira.

O novo líder do PS/Madeira vai ser conhecido no congresso regional do partido(oficialmente ainda sem data marcada), que acontece de dois em dois anos, sendo que o último ocorreu em janeiro de 2018.