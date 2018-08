Cai Turnbull, sobe Morrison. Austrália tem novo primeiro-ministro

RTP24 Ago, 2018, 11:30 / atualizado em 24 Ago, 2018, 11:54 | Política

O até agora ministro do Tesouro, Scott Morrison, será o 30.º primeiro-ministro australiano depois de derrotar Peter Dutton, ex-ministro do Interior, por 45 votos contra 40 numa votação interna. De acordo com a deputada australiana Nola Marino, o ministro do Ambiente e Energia, Josh Frydenberg, foi eleito número dois.Em cinco anos a Austrália conheceu cinco primeiros-ministros.





Dutton era considerado a maior ameaça a Turnbull. O conservador desafiou sem sucesso o primeiro-ministro na terça-feira, mas a sua derrota apenas alimentou mais discórdia. O ex-ministro do Tesouro, Scott Morrison, entrou na competição depois de Turnbull ter perdido os principais apoiantes.







Malcolm Turnbull estava sob pressão devido às más votações e ao que classificou como "insurreição" dos parlamentares conservadores para o derrubar como chefe do Governo australiano.







Na semana passada, uma discussão sobre políticas energéticas inflamou tensões há muito existentes entre Turnbull e a ala conservadora do partido. Turnbull concordou em renunciar depois de a maioria dos parlamentares pedirem um despejo da liderança.





Turnbull é o quarto primeiro-ministro a ser demitido em dez anos, confirmando a instabilidade política que se vive na Austrália.









Para complicar ainda mais a questão, Turnbull acenou com a intenção de renunciar ao Parlamento, o que poderá forçar uma eleição e colocar em risco a maioria que suporta o Governo.

“Somos um povo ambicioso”





Após a votação, Morrison prometeu trabalhar para unir o país e "reunir o partido, que foi ferido e agredido nesta semana". Segundo o novo primeiro-ministro da Austrália, “o mais urgente neste momento” é lidar com a seca que atingiu regiões do leste do país. O novo líder do Governo australiano, em apelo à união do país, prometeu "reunir o Parlamento".





Depois da derrota, Turnbull agradeceu ao colega Scott Morrison, mas fez um alerta contra as tentativas de arrastar a Austrália para a direita. "Nunca devemos permitir que as políticas de raça, divisão ou de colocar os australianos uns contra os outros façam parte de nossa cultura política", sublinhou.





"Tem sido um privilégio ser o líder desta grande nação. Amo a Austrália. Amo os australianos", disse Turnbull já esta sexta-feira, citado pela BBC Desta forma, o novo primeiro-ministro teria de convocar eleições antecipadas. No entanto, Morrison disse à comunicação social nesta sexta-feira que não há planos para novas eleições em breve. De acordo com o ex-ministro do Tesouro da Austrália, o seu governo estará em vigor na próxima semana."Somos otimistas, somos apaixonados e somos um povo ambicioso, cheio de aspirações por nós mesmos, pelas nossas famílias e pela nossa grande nação", disse Morrison após a vitória, citado pela CNN Morrison, ex-funcionário da Tourism Australia, ingressou no Parlamento em 2007 e desde então ocupou três pastas ministeriais importantes. O político de 50 anos é um dos principais conservadores religiosos do país. No ano passado, opôs-se ao projeto de casamento de pessoas do mesmo sexo.Além disso, o novo líder do Governo australiano é um defensor do regime de blindagem de fronteiras da Austrália. Enquanto ministro da Imigração, construiu uma reputação como um rigoroso gestor da política denominada como