Calamidade pública em zonas de risco elevado de incêndios

Rafael Marchante - Reuters

O despacho do primeiro-ministro e da ministra da Administração interna aplica-se particularmente nos distritos do interior norte e centro, alguns concelhos do distrito de Beja e do sotavento algarvio.



O próximo fim de semana vai voltar a ser quente, num período em que praticamente todo o território nacional se encontra com elevados níveis de secura dos solos.