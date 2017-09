Câmara de Matosinhos decreta três dias de luto municipal pela morte de Manuel Martins

Lusa24 Set, 2017, 22:07 / atualizado em 24 Set, 2017, 22:07 | Política

"A Câmara Municipal de Matosinhos lamenta profundamente o falecimento de D. Manuel Martins, nascido e criado em Leça do Balio e para onde regressou após 23 anos a exercer funções como bispo de Setúbal, endereçando as mais sentidas condolências a toda a família, amigos e a toda a comunidade matosinhense pela triste perda de um dos mais ilustres filhos da terra", referiu a autarquia, num comunicado publicado na sua página oficial.

O bispo emérito, que esteve à frente da diocese de Setúbal entre 1975 e 1998, morreu hoje, aos 90 anos, na Maia, nos arredores do Porto, em casa de familiares, informou a diocese sadina.

Manuel Martins "faleceu hoje, às 14:05, acompanhado dos seus familiares e após receber a Santa Unção" de um pároco local, lê-se na mesma nota.

Nascido a 20 de janeiro de 1927, em Leça do Balio, Matosinhos, Manuel da Silva Martins estudou no seminário do Porto e, mais tarde, na Universidade Gregoriana, em Roma.

Manuel Martins chegou a ser conhecido por "bispo vermelho", durante a crise dos anos 1980, pelas denúncias que fez de situações de pobreza e de fome na região.

As exéquias do bispo emérito de Setúbal realizam-se na terça-feira, pelas 15:00, no Mosteiro de Leça do Balio, onde a partir de segunda-feira tem lugar o velório, informou a diocese de Setúbal.

A missa de sétimo dia realiza-se no próximo domingo, na Sé de Setúbal, antiga igreja de Santa Maria da Graça.