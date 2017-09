"Campanha demonstrou ausência total de projeto da direita", diz PS

A secretária-geral adjunta do Partido Socialista acusa o PSD de ter optado por "fugir aos consensos que nos habituámos em democracia", e diz esperar que, passado o tempo de eleições, os sociais-democratas voltem à normalidade e tranquilidade democrática.



Ana Catarina Mendes reiterou a confiança no candidato Manuel Pizarro, no Porto, no confronto com Rui Moreira para a Presidência da Câmara.



No último comício da campanha, a responsável socialista veio dizer que o PS se apresenta em todo o país para ganhar e que pretende manter as presidências da associação nacional de municípios, bem como a da associação nacional de freguesias.