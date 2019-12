Campanha pela liderança do PSD

Rui Rio diz que "é muito escassa" a probabilidade de o PSD estar de acordo com o Orçamento do Estado. O líder social-democrata ressalva, no entanto, que a votação deve ser feita de forma sustentada. Já Luís Montenegro não tem qualquer dúvida sobre a posição do PSD em relação ao documento e fala numa oposição fraca. Outro candidato à liderança do partido, Miguel Pinto Luz, diz que tomaria uma posição muito mais cedo do que Rui Rio.