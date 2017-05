Candidata da CDU diz que questão essencial no Porto é responder aos problemas

Lusa 06 Mai, 2017, 16:37 | Política

"Para a Coligação Democrática Unitária (CDU), a questão essencial é estarmos a trabalhar no terreno, unidos, com uma coligação aberta a todos, em ligação estreita com os moradores, na defesa dos interesses da cidade e da sua população", afirmou, em declarações à Lusa, Ilda Figueiredo, reagindo ao anúncio de que Manuel Pizarro é o candidato do PS à Câmara do Porto.

Para a comunista, o anúncio da candidatura de Pizarro à Câmara do Porto, depois de até então os socialistas manifestarem sempre o seu apoio à recandidatura do independente Rui Moreira, mostra, contudo, que "a aliança de forças políticas muito diferentes criou dificuldades".

"Como é que três forças [movimento independente, PS e CDS, que apoia a recandidatura de Moreira] estiveram unidos e de repente aparecem separados", questionou, acrescentando que "não dão resposta aos problemas dos portuenses".

A candidata garantiu que, para a CDU, "o fundamental é responder aos problemas da cidade".

O PS obteve nas últimas eleições autárquicas 22,68% dos votos, elegendo três vereadores, e fez um acordo pós-eleitoral com o movimento de Rui Moreira, assumindo no executivo os pelouros da Habitação e Ação Social (Manuel Pizarro) e do Urbanismo (Correia Fernandes).

Em outubro do ano passado, a concelhia do Porto do PS aprovou o apoio à recandidatura do presidente da Câmara, fazendo uma avaliação positiva da gestão de Rui Moreira à frente da autarquia.

A decisão do PS avançar com um candidato próprio à Câmara do Porto surgiu na sequência do movimento independente de Rui Moreira -- Porto, O Nosso Partido ter anunciado na sexta-feira que não aceitava o apoio socialista à recandidatura do autarca, depois das declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Na quarta-feira, a secretária-geral adjunta do PS afirmou, em entrevista ao Observador, que uma vitória de Rui Moreira seria "uma vitória do PS" e na quinta-feira, à Lusa, admitiu que as suas palavras podiam ser mal interpretadas, notando que, "evidentemente, a vitória de Rui Moreira será a vitória Rui Moreira", mas "o PS não deixará de a festejar, uma vez que apoia a sua recandidatura".

Em entrevista à SIC, na sexta-feira à noite, Rui Moreira afirmou que pretendia contar com o socialista Manuel Pizarro na sua lista de recandidatura, mas não na segunda posição.

Apesar de não fechar em definitivo a porta a uma manutenção do apoio do PS, o presidente da Câmara do Porto criticou então os socialistas por, pela voz da sua secretária-geral-adjunta, Ana Catarina Mendes, terem tentado "fazer crer que há uma coligação informal" entre o PS e o movimento independente que apoia Rui Moreira.

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 01 de outubro.