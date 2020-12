Candidata presidencial socialista entrevistada pela RTP

A candidata realçou, por outro lado, a contribuição que o pirata informático trouxe à denúncia de fraudes milionárias.



Referindo-se ao caso dos submarinos, Ana Gomes lembrou que houve condenados na Alemanha, mas não em Portugal, e que o procurador-geral à altura dera instruções para arquivar a investigação. E prometeu que, como presidente da República, com respeito pela separação de poderes, trataria de impedir que houvesse obstruções ao curso normal da justiça.



A candidata socialista considerou o caso de José Sócrates como um exemplo de uma justiça demasiado morosa e que, desse modo, não funciona. Os megaprocessos, disse, são muitas vezes uma forma de tornar interminável a administração da justiça e lembrou que justiça demorada é justiça negada.



Ana Gomes escusou-se a indicar os nomes dos notáveis socialistas a quem agradece que não a apoiem e afirmou que se sente muito apoiada por numerosos socialistas. Lembrou que foi pública a sua crítica a António Costa por lançar a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e admitiu que, apesar de contar com a amizade de Ferro Rodrigues, não conta com o seu apoio eleitoral.



Apontou também a contradição entre o programa do PS e o ideário do candidato de direita Marcelo Rebelo de Sousa. Ao actual presidente e recandidato, criticou a atitude de normalizar uma força anticonstitucional como o Chega, que não devia ter sido legalizado devido às suas posições de tipo racista e fascista.

O presidente da República, acrescentou, deveria ter pedido aos órgãos próprios, como o Ministério Público e o Tribunal Constitucional, que se pronunciassem sobre a legitimidade desse partido.



Sobre a crise aberta com o homicídio de um cidadão ucraniano pelo SEF, Ana Gomes admitiu que a posição de Eduardo Cabrita se tornou dificilmente sustentável, em parte devido à desautorização pelo presidente da República - mais um caso, disse, que deveria dar que pensar aos socialistas.



Ana Gomes defendeu também que se preserve a existência da TAP, como transportadora aérea de importância estratégica para o país. Admitiu a necessidade de um "emagrecimento" da TAP, mas colocando a condição de que esta se faça de forma transparente.