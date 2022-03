Candidato do PS na Europa quer "recuperar" confiança dos eleitores

É "absolutamente fundamental recuperar a confiança dos nossos compatriotas, desde logo assumindo, de forma clara, o compromisso de alterar a lei eleitoral, para que uma situação como a que ocorreu nunca mais volte a acontecer", afirmou hoje, num encontro com a comunidade em Londres.

Segundo Pisco, "é importante falar aos que pensam abster-se" e "incentivá-los a votar, porque é o seu voto que dá voz e poder às comunidades".

O deputado falava numa ação de campanha para a eleição dos dois deputados do círculo da Europa, cujo voto vai ser repetido este mês, acompanhado pelo secretário-Geral Adjunto do PS, José Luís Carneiro, e o deputado eleito por Viseu, João Azevedo.

Após encontros com a presidente do município de Lambeth, Claire Holland, área onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, e contactos com empresários lusos, ambos visitaram hoje o consulado de Londres e encontraram-se com emigrantes na área de Stockwell, conhecida por "Little Portugal".

Paulo Pisco acredita que na corrida aos dois lugares em disputa "há agora três partidos, que são os dois que elegem deputados e um que acha que pode roubar o deputado ao PSD", ou seja, o Chega, terceira maior força política na Assembleia da República.

O candidato acusou ainda o presidente do PSD, Rui Rio, de "faltar à verdade" quando, numa visita a Londres na semana passada, responsabilizou o PS pela repetição da votação, a qual impediu a declaração dos resultados das eleições e tomada de posse do novo Governo.

O "comportamento de Rui Rio é vontade de vingança, rancor e dificuldade em aceitar as derrotas", lamentou Pisco, que estará de visita a Paris no sábado e domingo.

Nas eleições de 30 de janeiro, cujos resultados foram declarados nulos pelo Tribunal Constitucional, o PS conquistou 14.345 (39,63%) dos 36.191 votos válidos e o PSD 9.761 (27,05%), pelo que teriam sido eleitos Paulo Pisco, do PS, e Maria Ester Vargas, do PSD.

O Tribunal ordenou a repetição porque a maioria das mesas validou votos que não estavam acompanhados de cópia da identificação do eleitor, como exige a lei, e esses votos foram misturados com os votos válidos, anulando os resultados de dezenas de mesas, incluindo votos válidos e inválidos, por ser impossível distingui-los uma vez na urna.

A maioria dos votos no estrangeiro são realizados por via postal, mas aqueles que optaram pelo voto presencial poderão fazê-lo nas embaixadas e postos consulares nos dias 12 e 13 de marc¸o, entre as 08:00 e 19:00 horas locais.

Os votos por correspondência terão de ser enviados até dia 12 e recebidos em Portugal ate´ ao dia 23 de marc¸o para serem considerados.

Nas legislativas antecipadas de 30 de janeiro, o PS venceu com maioria absoluta, com 41,5% dos votos e 118 dos 230 deputados, enquanto o PSD obteve cerca de 27,8% dos votos e 72 deputados, faltando apenas atribuir os dois mandatos do círculo da Europa.