Candidatos a Lisboa sublinham necessidade de regras para controlar a massa de turistas que visitam a cidade

A aceitação do aumento das estadias de visitantes como um fator positivo para a economia e valorização das potencialidades da cidade de Lisboa não impediu os candidatos à liderança da maior autarquia do país de porem o dedo em algumas das feridas provocadas pela avalanche turística dos últimos anos.



Sendo um setor cujo desenvolvimento é visto como fulcral em termos económicos, a disseminação das oportunidades de exploração da atividade turística a toda a área urbana – e não apenas nas freguesias históricas – e a dinamização de outros setores que não o turismo – para libertar a dependência deste setor – foram algumas das ideias deixadas no debate da RTP.



O candidato socialista defendeu a continuação do investimento no setor, de forma a dinamizar ainda mais a capacidade turística da cidade.



"Em matéria de turismo temos de continuar a investir para ter uma cidade mais atrativa, para receber mais turistas. É essencial para a economia e emprego da cidade. Também temos que investir nas infraestruturas da cidade", frisou Fernando Medina.



Medina explicou que a receita da taxa turística é da Câmara Municipal de Lisboa e não da Associação de Turismo de Lisboa.



Teresa Leal Coelho considera que o turismo é "importantíssimo para o desenvolvimento da economia da cidade de Lisboa e do país"."A questão que se coloca é se a cidade de Lisboa não está dependente do turismo, tem que diversificar os segmentos económicos. Não há nenhuma estratégia de dinamizar a economia da cidade para além do turismo", acrescentou.Para a candidata do PSD, Fernando Medina esgota a dinamização da economia de Lisboa com o Turismo".Assunção Cristas acredita que não existem turistas a mais em Lisboa mas sim gestão urbana a menos. A candidata do CDS/MTP/PPM deu três exemplos: a habitação, a mobilidade e higiene urbana. Para Assunção Cristas, a pressão do turismo obrigada a Câmara Municipal de Lisboa a fazer mais."Eu acho que o turismo é importante mas é mais importante falar do dia-a-dia das pessoas". Assunção Cristas diz querer para Lisboa um espetro luminoso, para que a capital portuguesa se afirme internacionalmente.A candidata da coligação Nossa Lisboa diz que é preciso haver preocupação na dinamização da economia do mar e investigação mas que é preciso olhar para todas as pessoas da mesma maneira. "Não podemos ter uma cidade para 'inglês ver', bonitinha e depois uma cidade que para ser bonita acaba por tornar a vida dos lisboetas num verdadeiro inferno".João Ferreira falou sobre a temática do turismo em Lisboa e revelou que a CDU esteve sempre na linha da frente no que toca a medidas para compatibilizar o desenvolvimento do turismo com o direito à cidade.O Bloco de Esquerda defende o aumento da taxa de turismo e o candidato afirma que "ainda bem que há pessoas que querem visitar esta cidade magnífica".Ricardo Robles defende que o turismo "precisa de regras muito claras" e afirma que nos últimos quatro anos não houve regras, nem limites. "É uma desregulação total. Isto pode trazer problemas à cidade".Uma das propostas do BE "é limitar a abertura de novas unidades hoteleiras no centro da cidade. É preciso regular o turismo na cidade", frisa Ricardo Robles.Joana Amaral Dias afirmou que o turismo foi uma das grandes bênçãos da cidade de Lisboa, já que revitalizou a economia. No entanto, a candidata do movimento Nós, Cidadãos! acha que a maior afluência de pessoas à capital também expôs os grandes problemas da cidade.Joana Amaral Dias disse que o futuro da Câmara Municipal de Lisboa passa pela transparência e participação.