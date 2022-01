Candidatos da direita pedem ida dos portugueses à urna

Foto: José Coelho - Lusa

Também os candidatos de direita apelaram aos portugueses para combaterem a abstenção. João Cotrim de Figueiredo, líder do Iniciativa Liberal, diz que não há desculpa para não ir às urnas. Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, pede aos eleitores que vençam o medo.

O líder do PSD, Rui Rio assume a incerteza do impacto da pandemia neste ato eleitoral.