Candidatura PSD/PPM ao Porto lamenta "enorme perda de tempo" em processo da EMA

Lusa 13 Jul, 2017, 16:18 | Política

Em comunicado, a coligação "Porto Autêntico" recorda que "inicialmente o Governo do Partido Socialista optou por candidatar a cidade de Lisboa, e só depois de Álvaro Almeida ter colocado a questão no espaço público demonstrando que o Porto é a melhor solução nacional para sediar a EMA (através de nota enviada em 29 de abril) e de as forças políticas e sociais da cidade e da Região se terem pronunciado e feito pressão, o Executivo mudou de posição".

"As razões que justificam esta escolha são inequívocas e são essencialmente as apontadas desde o início pelo nosso candidato. A atitude inicial do Executivo significa apenas uma vez mais que o tique centralista do Estado continua bem vivo e que a unidade demonstrada na defesa da solução agora apontada é o caminho para futuro", acrescenta.

Lamentando que o "Governo tenha esquecido o Porto como candidatura óbvia desde o primeiro momento" a coligação PSD/PPM alerta agora para "a enorme perda de tempo derivada da primeira opção do Governo e também da inércia da Câmara Municipal do Porto que demorou tempo de mais a reagir, o que faz com que o tempo para preparar a candidatura possa não ser suficiente para um bom trabalho".

"A Porto Autêntico coloca-se desde já à disposição do coordenador da candidatura para colaborar em tudo que esteja ao nosso alcance e insta a todos os portuenses para fazerem o mesmo para reforçar as probabilidades de sucesso desta a sua difícil tarefa", assinala.

O Conselho de Ministros decidiu hoje candidatar a cidade do Porto para acolher a sede da Agência Europeia de Medicamento (EMA na sigla em inglês), anunciou hoje a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

No final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência disse que foi decidido que o Porto é a cidade portuguesa que "apresenta melhores condições para acolher a sede daquela instituição".

"O Porto está mais próximo do centro da Europa, está mais perto do centro da Península (Ibérica)", assinalou por seu lado o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.