Capucho: Rio tem de decidir se quer entalar o PS

O fundador do PSD aconselha, na entrevista à jornalista Maria Flor Pedroso, o novo líder do PSD, Rui Rio, a avançar com a proposta de revisão da lei eleitoral que o atual primeiro-ministro apresentou nos tempos de António Guterres.



António Capucho admite que Marcelo Rebelo de Sousa tem de se mostrar mais equidistante do Governo e da oposição.



Com Rui Rio a assumir a liderança do PSD, António Capucho pensa que Marcelo tem de ser menos enfático quanto aos êxitos do Governo e menos crítico quanto aos fracassos da oposição.





O social-democrata, na Antena 1, numa entrevista que pode ouvir na íntegra este sábado, depois das notícias às 12h00.António Capucho foi fundador do PSD partido de que foi expulso em 2014 por apoiar uma lista de independentes às autárquicas em Sintra.