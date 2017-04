Partilhar o artigo Cardeal-patriarca vê Governo da esquerda com "alguns resultados" surpreendentes Imprimir o artigo Cardeal-patriarca vê Governo da esquerda com "alguns resultados" surpreendentes Enviar por email o artigo Cardeal-patriarca vê Governo da esquerda com "alguns resultados" surpreendentes Aumentar a fonte do artigo Cardeal-patriarca vê Governo da esquerda com "alguns resultados" surpreendentes Diminuir a fonte do artigo Cardeal-patriarca vê Governo da esquerda com "alguns resultados" surpreendentes Ouvir o artigo Cardeal-patriarca vê Governo da esquerda com "alguns resultados" surpreendentes

Tópicos:

Clemente,