Cargo europeu. Rocha diz que declaração de Costa não significa nada

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

Para Rui Rocha, a declaração do primeiro-ministro não significa que não haja de facto interesse de António Costa em ocupar um cargo europeu. O presidente da Iniciativa Liberal acrescenta que, se o chefe de Governo não quer ir para Bruxelas, também não tem querido ocupar as funções para as quais foi eleito em Portugal.