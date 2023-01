Carla Alves. Ministra diz que soube das contas arrestadas após a posse

A ministra da Agricultura reafirmou que Carla Alves, a ex-secretária de Estado, não lhe comunicou inicialmente que tinha contas arrestadas em conjunto com o marido. Maria do Céu Antunes foi ouvida no Parlamento, onde disse que apenas tinha sido informada dos processos contra o marido de Carla Alves.