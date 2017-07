Carlos César assume "falha" do PS na votação do relatório sobre a CGD

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Carlos César falava aos jornalistas no final da reunião da bancada do PS, depois de ter sido confrontado com a situação insólita de, na terça-feira, o corpo global do relatório da comissão de inquérito sobre os créditos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), da autoria do deputado socialista Carlos Pereira, ter sido chumbado devido à ausência de dois deputados do PS no momento da votação.



No momento da votação, encontravam-se na sala cinco deputados do PS de um total de sete efetivos - estando ausentes João Galamba e Susana Amador -, um do BE e um do PCP, que votaram a favor do relatório. Mas os seis deputados do PSD e o elemento do CDS-PP empataram a votação -- e, no caso de empate, o texto é chumbado.



"Acontece", foi a primeira reação do líder da bancada socialista sobre este episódio, dizendo, depois, porém, que se tratou "de uma falha do Grupo Parlamentar do PS".



(C/Lusa)