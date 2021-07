Carlos César considera "imoral" politização de acidente do MAI

À saída do Conselho Nacional, o Presidente do PS considera "inacreditável" e "imoral" que se façam críticas a Eduardo Cabrita com base no acidente de viação que vitimou uma pessoa. "Não se pode tratar de um evento politizável e utilizado para daí retirar vantagens políticas. É mesmo imoral fazê-lo", disse.