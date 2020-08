Carlos César diz que "o PS não se demite de cumprir agora e no futuro as suas obrigações"

Foto: Paulo Novais - Lusa

O presidente do PS considerou esta segunda-feira que o Governo não pode ficar dependente "de humores acidentais". Carlos César defendeu que pedir estabilidade não é arrogância ou chantagem e advertiu que os portugueses "julgarão com severidade" quem virar as costas.