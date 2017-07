Carlos César salienta que até setembro é líder parlamentar do PS

Lusa 06 Jul, 2017, 19:27 | Política

Carlos César falava aos jornalistas, depois de confrontado com o facto de o seu nome ter sido apontado para ministro na sequência de uma remodelação governamental.

"Eu sou presidente do Grupo Parlamentar do PS, e até setembro, porque há eleições nessa altura. É só isso que está em jogo", disse.

Carlos César afirmou ainda estar "com muitas ocupações, uma delas de responder a um desafio que foi lançado pelo PSD de haver na Assembleia da República uma comissão técnica verdadeiramente independente" para o apuramento dos factos ocorridos no incêndio que deflagrou em junho em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, do qual resultaram 64 mortos.

Neste ponto, o presidente do Grupo Parlamentar do PS aproveitou para deixar um recado às bancadas do PSD e do CDS-PP sobre os critérios de isenção que deverão presidir à escolha dos nomes a indicar pelas diferentes bancadas ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para a comissão técnica independente.

"Vamos dar uma contribuição com uma proposta de um nome para essa comissão para que seja efetivamente independente. Não vamos recorrer a pessoas que estejam agastadas com o atual Governo por terem sido demitidas, ou por qualquer outra circunstância, para metê-los nessa comissão técnica independente no sentido de lançar as sementes de uma vingança", declarou Carlos César.