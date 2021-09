Carlos Moedas garante trabalhar com todos os políticos eleitos

O recém-eleito presidente da autarquia deslocou-se esta manhã ao refeitório municipal do polo dos Olivais, onde afirmou que pretende encontrar soluções para os problemas do município, num trabalho conjunto com as outras forças políticas.A coligação liderada por Carlos Moedas conseguiu eleger 7 vereadores, os mesmos que o PS. Mas a esquerda está em maioria na Câmara de Lisboa, já que a CDU tem 2 vereadores e o Bloco de Esquerda elegeu Beatriz Gomes Dias.Carlos Moedas procura agora consensos e diz que vai organizar a transição das pastas com o anterior executivo de Fernando Medina.Na análise da politóloga Marina Costa Lobo, o grande destaque destas eleições é a derrota eleitoral do PS, na capital.