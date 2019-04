Carlos Monteiro assume presidência da Câmara da Figueira da Foz

Lusa09 Abr, 2019, 09:28 | Política

João Ataíde, presidente da Câmara da Figueira da Foz desde 2009, vai ser empossado secretário de Estado do Ambiente na quinta-feira, substituindo no cargo Carlos Martins, que pediu a demissão no final da semana passada depois ter sido noticiado que nomeou o primo Armindo Alves para adjunto do gabinete. Armindo Alves já se tinha demitido no dia anterior.

O novo presidente da Câmara, Carlos Monteiro, que nasceu na Figueira da Foz em 24 de agosto de 1962 e é residente na cidade, é licenciado em Biologia, ramo de formação educacional, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Concluiu o Curso de Formação Especializada em Administração Escolar, pela Universidade de Coimbra - Centro de Estudos Superiores de Alcobaça.

Politicamente, de 2001 a 2005, foi membro da Assembleia de Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz. E de 2005 a 2009, foi membro da Assembleia Municipal da Figueira da Foz.

Desde 2008, possui o Estatuto de Formador em Administração Educacional e Organização do Sistema Educativo. Iniciou as suas funções docentes em 1987. Em 1999, foi eleito presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Dr. Joaquim de Carvalho da Figueira da Foz, cargo que exerceu até 2009.

Neste mesmo ano, foi eleito diretor desta escola para o quadriénio 2009-2013. O seu caso foi objeto de estudo de uma tese de doutoramento, Gestão e Liderança nas Escolas Portuguesas -- A emergência de novos líderes entre a conformidade e a inovação (2008), de José Manuel Silva, presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e, anteriormente, Diretor Regional da Direção Regional de Educação do Centro.