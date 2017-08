Carris é para "manter na esfera municipal", garante Câmara de Lisboa

Carlos Santos Neves - RTP 09 Ago, 2017, 16:06 / atualizado em 09 Ago, 2017, 16:08 | Política

“A Câmara Municipal de Lisboa reitera o seu propósito de manter a empresa na esfera municipal com gestão direta e o seu forte empenho em continuar a investir para recuperar significativamente a qualidade do serviço prestado”, assegura a autarquia num comunicado enviado às redações.

A transferência da Carris para a Câmara de Lisboa foi concretizada a 1 de fevereiro deste ano, 41 anos após a nacionalização da empresa.



Na mesma nota, a Câmara insiste na garantia de que não pretende “utilizar a faculdade de concessão”. E sustenta que “a decisão do senhor Presidente da República valoriza a autonomia do poder local no uso das suas competências e na gestão do seu património”.



“Com a decisão hoje conhecida, o senhor Presidente da República decidiu devolver à Assembleia da República as alterações aí efetuadas, em sede de apreciação parlamentar, invocando em particular as que impossibilitam uma eventual concessão a privados, da Carris, por parte da autarquia”, lê-se no texto.



Tal decisão do Chefe de Estado, prossegue a autarquia presidida pelo socialista Fernando Medina, “não põe em causa a passagem da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa”.

O veto



Em nota publicada esta quarta-feira no portal da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que o decreto em causa “impõe em Governo e às autarquias locais um regime que proíbe qualquer concessão da Carris mesmo que tal possa vir a corresponder um dia à vontade da autarquia local”.



“Vedar taxativamente” futuras concessões, argumenta o Presidente da República, “representa uma politicamente excessiva intervenção da Assembleia da República num espaço de decisão concreta da Administração Pública – em particular do poder local, condicionando, de forma drástica, a futura opção da própria autarquia local”.



Marcelo sublinha que o Parlamento deve “ter a oportunidade de ponderar de novo a matéria”, sem que o legislador atue “de forma casuística” em decisões “que têm de atender a razões de natureza económica, financeira e social mutáveis”. Isto porque, na perspetiva do Presidente, é a administração pública que “está em melhores condições para ajuizar, até por se encontrar mais próxima dos problemas a resolver”.



“Mesmo que essa indesejável intervenção legislativa possa não ser qualificada de inconstitucional - e, por isso, não suscitar a correspondente fiscalização -, pode ser politicamente contraproducente, e, por isso, excessiva e censurável”, remata Marcelo Rebelo de Sousa.

PCP descontente

O diploma vetado em Belém emanou de uma apreciação parlamentar pedida pelos comunistas e introduzia alterações ao decreto da municipalização da Carris, sem que este fosse revogado.



João Ferreira, atual vereador no executivo camarário e cabeça-de-lista da CDU para as próximas eleições autárquicas, já avaliou como “negativa” a decisão da Presidência da República.“A Carris é importante demais para nós permitirmos que aconteça à Carris o mesmo que aconteceu a outras empresas”, afirmou o vereador comunista João Ferreira.



“Não podemos deixar de considerar negativa a decisão do Presidente da República e, sobretudo, os pressupostos na base dos quais ela é tomada”, afirmou o edil, em declarações citadas pela agência Lusa.



“O PCP defendeu, desde a primeira hora, o caráter imperioso de manter a propriedade e a gestão pública de uma empresa como a Carris”, continuou João Ferreira, para reafirmar a ideia de que é “indispensável que o caráter público da empresa seja salvaguardado”.



“A Carris tem uma importância fundamental na área metropolitana, é estruturante da mobilidade na área metropolitana, é fundamental para o bem-estar e qualidade de vida das populações e para a própria economia”, enumerou.



Ainda segundo João Ferreira, “o país está cheio de exemplos do que significa concessionar empresas estratégicas, desde a PT à banca, passando pela própria TAP, onde já são hoje visíveis as consequências da privatização”.



c/ Lusa