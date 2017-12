"Casas ardidas em Pedrogão Grande arranjadas em meados de 2018", diz CCDR Centro

Foto: Lusa

“Casas ardidas em Pedrogão Grande vão estar arranjadas até meados de 2018”, diz CCDR Centro



A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – CCDR Centro - Ana Abrunhosa, diz que até ao final deste ano todas as casas que foram afetadas pelos incêndios na região de Pedrogão Grande, que ainda não tiveram intervenção, vão ter as obras iniciadas.



Ana Abrunhosa acredita ainda que em meados do próximo ano, todas as casas, mais de 250 habitações permanentes, vão estar reconstruidas.



Seis meses depois da tragédia, o primeiro- ministro visita hoje os concelhos afetados pelos incêndios de junho, que fizeram 66 mortos e 250 feridos.