Caso Alexandra Reis. Consequências de relatório são "jurídicas", diz o PR

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o que está em causa.... é saber se há irregularidades ou ilegalidades.



O Presidente da República lembrou que ainda não há relatório definitivo e que só depois disso o ministro das Finanças tomará uma decisão.



No sábado, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que Fernando Medina deveria ponderar as consequências das conclusões da IGF.



O projeto de parecer da Inspeção-Geral de Finanças aponta irregularidades na indemnização de 500 mil euros dada pela TAP à antiga administradora e ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis.



No domingo, o Ministério das Finanças recordou que ainda decorre "a fase de contraditório" e só depois será elaborado um relatório final.