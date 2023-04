Caso Carlos Pereira. Iniciativa Liberal quer ouvir presidente da CGD no Parlamento

“No dia 14 de abril de 2023, foi noticiado pelo jornal Correio da Manhã que a Caixa Geral de Depósitos terá tentado cobrar, desde 2012, uma dívida à empresa BKAT Consulting. De acordo com o mesmo jornal, um dos avalistas da referida empresa e, enquanto tal, responsável pela dívida, era o deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira”, escreve a IL no requerimento.



No documento o partido recorda que “o deputado Carlos Pereira, entre outras responsabilidades, foi o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco que desenvolveu trabalhos entre 2016 e 2018, bem depois, portanto, do início das diligências da Caixa Geral de Depósitos para cobrança da dívida em causa. Ainda de acordo com a comunicação social, consta do processo em causa uma posição da Caixa Geral de Depósitos em que esta instituição bancária refere a aprovação, ‘em março de 2022, de uma solução para a liquidação extrajudicial de parte da dívida, com perdão do remanescente’”.



“Na manhã de hoje, o deputado Carlos Pereira comunicou em conferência de imprensa que apenas obteve a assunção pessoal da dívida em 2022, mas que, enquanto avalista dessa mesma dívida, encetou vários procedimentos entre 2016 e 2021 para a regularização da dívida, tendo-se, ainda de acordo com o Sr. Deputado, debatido com a inação da Caixa Geral de Depósitos que, segundo a mesma declaração, fez com que fosse isentado o pagamento de parte dos juros devidos a essa inação do banco durante o processo negocial”.



Para a Iniciativa Liberal, “na prática, estaremos perante um processo negocial do qual o avalista beneficiou da isenção de juros por inadequação do funcionamento da Caixa Geral de Depósitos”



A Iniciativa Liberal “considera que é fundamental esclarecer todas as circunstâncias que envolveram o referido perdão de juros de dívida, nomeadamente no apuramento da relação entre o banco e o senhor Deputado Carlos Pereira, bem como o escrutínio sobre processos de execução de dívida que possam, por inação do banco, prejudicar a sua cobrança de montantes devidos”.