O Chega vai pedir uma comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria.

O anúncio foi feito por André Ventura poucas horas depois de ter sido divulgado o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.



Ventura diz que o poder político não pode ficar imune e o líder do Chega admite avançar com um pedido potestativo, se não houver consenso no Parlamento em torno da realização dessa comissão de inquérito.