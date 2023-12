Caso das gémeas. Ex-diretor clínico de Santa Maria nega contacto de Belém

e, certamente, também não sobre esta”, afirmou naQuando questionado sobre se foi ou não contactado por Marcelo Rebelo de Sousa, o ex-diretor clínico realça que”.Fez, pelo que interpreto, uma sinalização da situação clínica a carecer, eventualmente, de uma observação”, salientou.O ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria garante que contactou “pela primeira vez com o secretário de Estado [Lacerda Sales] no final de janeiro início de fevereiro de 2020 quando estava a ocorrer o processo de repatriamento dos nossos concidadãos que estavam em Wuhan porque estava a começar a pandemia”.

O caso das duas gémeas residentes no Brasil que entretanto adquiriram nacionalidade portuguesa e vieram a Portugal receber, em 2020, o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal, com um custo total de quatro milhões de euros, foi divulgado em novembro. O assunto está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República e pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.

“A minha interpretação daquilo que o serviço de pediatria me transmitiu foi que independentemente da origem, eu não poderia de nenhuma forma discriminar negativamente qualquer bebé, ou qualquer pessoa”., mas sublinha que, em circunstância alguma, as duas crianças foram beneficiadas no acesso ao tratamento.“Dir-me-á que isto é um desvio às regras da portaria, mas é um cumprir daquilo que é um outro desígnio, que é o desígnio de que um médico não pode ser impedido, pelo menos na minha visão enquanto médico e anterior responsável clínico de um centro hospitalar, não pode ser impedido de observar um doente do qual tenha conhecimento. E que entenda que precisa de ser observado”, frisou.

Consulta marcada pela Secretaria de Estado da Saúde

Na quarta-feira, a presidente do Hospital de Santa Maria afirmou que a consulta para as gémeas foi marcada por telefone pela Secretaria de Estado da Saúde. No Parlamento, Ana Paula Martins revelou que as conclusões da auditoria e confirmou que foram violados os procedimentos normais.

No entanto, a RTP apurou que a auditoria interna confirmou que o pedido veio de Lacerda Sales, o nome do secretário de Estado da Saúde na altura foi citado seis vezes no documento.

Segundo a presidente do conselho de administração do hospital,

Desde 2019, o Hospital de Santa Maria gastou 16,4 milhões de euros em 10 doentes com atrofia muscular espinhal.

Quanto ao tratamento das gémeas, Ana Paula Martins disse que o Conselho de Administração “quer crer que não ocorrem no CHULN tratamentos que não seja objetivo de validação favorável clínica”.A presidente do Conselho de Administração do CHULN revelou também que já foi notificada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).

Lacerda Sales garante que não marcou consulta

António Lacerda Sales garante que não marcou qualquer consulta no Serviço Nacional de Saúde para as gémeas luso-brasileiras e que não teve conhecimento de qualquer pedido, nesse sentido, por parte da Secretaria de Estado ao Hospital de Santa Maria.”, afirmou Lacerda Sales, na quarta-feira, em declarações à Antena 1.“Há uma coisa que é certa das palavras da dr. Ana Paula Martins. A mesma nunca referiu a existência de qualquer favorecimento”, frisou.

Marta Temido disponível para dar explicações

Também na quarta-feira, no Parlamento, a anterior titular da pasta da Saúde afirmou que está disponível para esclarecer o que fez enquanto governante mas prefere esperar por um momento mais oportuno.. Os senhores jornalistas, que têm várias fontes, sabem muito bem o que é de lei e o que não é de lei, mas não acho razoável esta situação, em que as pessoas entendem que não é momento para falar e haver esta impossibilidade de nós conseguirmos sequer circular [no parlamento] com tranquilidade”, afirmou a ex-ministra aos jornalistas.

Oposição quer mais esclarecimentos

Os partidos pediram mais explicações a António Lacerda Sales e Marta Temido. Na quarta-feira, o PSD, pela voz de Miguel Pinto Luz, aconselhou o antigo secretário de Estado a não ter medo de dizer no Parlamento que nada conhece.O Chega quer ouvir os pais das gémeas e apoia uma comissão parlamentar de inquérito depois das eleições.Já a Iniciativa Liberal considera que os dois ex-governantes se devem dispor a esclarecer o que aconteceu.O Bloco de Esquerda frisa que é importante garantir que os serviços públicos devem estar abertos a todos em igualdade de circunstâncias.Já o PCP considera que se não forem cumpridos todas os procedimentos no SNS haverá ilações políticas.

O Livre questiona se o procedimento no Santa Maria se repetiu noutros casos. Para já, o PS exige o envio imediato ao Parlamento do relatório da auditoria interna ao hospital. Montenegro afirma que é “necessário saber a verdade”