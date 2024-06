Foto: Tiago Petinga - Lusa

O cabeça de lista pela AD às eleições europeias não comenta as buscas da PJ no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria, nem o facto de Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, quando Marta Temido era ministra do Governo de António Costa, ter sido constituído arguido no âmbito das buscas da PJ na investigação ao caso das gémeas luso-brasileiras.