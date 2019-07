Caso de Tancos. Ex-ministro com termo de identidade e residência

O Ministério Público suspeita que o ex-ministro da Defesa estaria a par da operação do alegado encobrimento do furto e das negociações entre a Policia Judiciária Militar e os autores do assalto para a recuperação das armas.



Em causa está o crime de denegação da justiça: para o Ministério Público, Azeredo Lopes estava obrigado a informar os investigadores judiciais das operações da PJM. Não o fez e pode ter interferido com o processo

Foi constituído arguido e já reagiu: %u201CÉ absolutamente inexplicável, tendo em conta os factos relativos ao meu envolvimento do processo, que foi apenas de tutela política (%u2026) Estou convicto, porque nada fiz de ilegal ou incorreto, que serei completa e absolutamente ilibado de quaisquer responsabilidades neste processo%u201D.

Azeredo Lopes negou desde o início deste caso ter conhecimento da operação montada pela Judiciária Militar para recuperar as armas. Ilibado pela comissão parlamentar de inquérito que não apurou responsabilidades politicas, é agora chamado a prestar contas perante a justiça.

Foi um ministro debaixo de fogo desde o assalto a Tancos em junho de 2017 e até ajudou às criticas com algumas declarações pouco esclarecedoras.



O diretor e o porta-voz da Polícia Judiciária Militar garantem que entregaram ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes um memorando dois dias depois do achamento das armas e relataram ao ministro toda a encenação.



Azeredo Lopes nega e diz que teve conhecimento da recuperação das armas através da ex-procuradora-geral da República.



Azeredo Lopes foi ouvido por um juiz, ficou com do termo de identidade e residência, e proibido de contactar outros arguidos.