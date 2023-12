Caso gémeas. Chega fala em corrupção e exige inquérito parlamentar

No caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Serviço Nacional da Saúde com um medicamento orçado em quatro milhões de euros, o Chega considera essencial apurar o grau de envolvimento por parte de entidades políticas a seu favor.

A auditoria interna do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) ao caso, indica que a primeira consulta das bebés foi marcada na sequência de um contacto do gabinete do secretário de Estado da Saúde.



André Ventura afirma que, à revelia de eventuais responsabilidades criminais, é necessário questionar a alegada interferência política e se esta é prática habitual, o que se lhe afigura um caso de corrupção.



O Chega vai por isso avançar no início da próxima legislatura com uma comissão parlamentar de inquérito sobre o sucedido.