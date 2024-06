A mãe das gémeas luso-brasileiras negou ter contactado o filho do Presidente da República e o secretário de estado da Saúde para tratar as filhas.

Mas Daniela Martins foi confrontada no Parlamento com e-mails enviados para a nora de Marcelo Rebelo de Sousa, e dirigidos a Lacerda Sales.



A mãe disse que não sabe quem contactou as autoridades em seu nome.