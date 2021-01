Caso procurador. Paulo Rangel e Poiares Maduro acusam António Costa de "faltar à verdade"

O primeiro-ministro está "desesperado" opinou Paulo Rangel entrevistado na RTP, esta quinta-feira. "Aquilo que importa é que,", considerou.





"É inaudito num país europeu e numa democracia civilizada, um primeiro-ministro vir acusar alguém, porque criticou o seu Governo ou um membro do seu Governo pela decisão política que tomou, vir tratar isso de conspiração contra o país, como uma traição contra o país", afirmou por seu lado Poiares Maduro igualmente em declarações à RTP.





"É algo que demonstra pouco espírito democrático por parte do primeiro-ministro e pouca capacidade de conseguir conviver com a divergência e com a crítica", acrescentou, sublinhando a convergência de reações, apesar de não ter sequer falado com Rangel sobre o assunto.







A par do seu colega de partido, Ricardo Batista Leite, Paulo Rangel e Poiares Maduro foram ambos acusados por António Costa esta tarde de estarem envolvidos numa "campanha para denegrir a imagem externa" do país durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Em causa está a contestação ao processo de nomeação do procurador José Guerra para a Procuradoria Europeia, ferido por lapsos curriculares, que tem vindo a merecer críticas e que levou o grupo do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu, a enviar esta quinta-feira uma carta à presidente da Comissão Europeia, exortando Von der Leyen a intervir.





A missiva, assinada pelo vice-presidente do grupo Esteban González Pons, pela presidente da comissão parlamentar de Controlo Orçamental, Monika Hohlmeier, e por Jeroen Lenoers, coordenador na comissão LIBE (Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos) considera o caso "particularmente preocupante" quando Portugal preside ao Conselho da UE.







"Este processo deixa Portugal numa situação muito complexa, e que, justamente ao contrário do que diz o senhor primeiro-ministro, isto é para defender a presidência portuguesa", sustentou.



"Não há campanha nenhuma. Em Julho nós já pedimos explicações", revelou, destacando diversas iniciativas para esclarecer a questão. "Nada prejudicava a presidência portuguesa se as coisas tivessem sido esclarecidas nessa altura", argumenta.



PM Desmentido





Paulo Rangel e Poiares Maduro não se limitaram a denunciar veemente as acusações de António Costa. Desmentiram categoricamente o primeiro-ministro, que afirmou que a escolha do representante português na Procuradoria Europeia cabia ao Governo português.







O primeiro-ministro, disse "falsidades atrás de falsidades sobre a questão jurídica" do regulamento processual de escolha dos procuradores, ao justificar o seu apoio a Van Dunem, afirmou Paulo Rangel na RTP.



"Quem nomeia não é o Governo português, nem o Governo português pode nomear quem quer", sustentou o eurodeputado, referindo que as iniciativas portuguesas para inverter a seleção dos procuradores encontraram objeções de vários Estados.







Também Poiares Maduro, ex-ministro e especialista em Direito europeu, reiterou a correção. "Ao contrário do que disse o primeiro ministro a nomeação não compete ao Governo português, compete ao Conselho", afirmou, frisando que este é um dos pontos "claros" do processo.





A escolha deste baseia-se, de forma não vinculativa, na escolha de um Comité Independente que avalia os candidatos propostos pelos Estados-membros.





Poiares Maduro explicou por seu lado à RTP que o regulamento de nomeação procura evitar acima de tudo que os procuradores europeus "dependam dos Governos Nacionais", já que irão "decidir sobre casos relevantes para os seus Estados-membros".

O facto do Conselho da União Europeia ter alterado a escolha do Comité Independente de seleção europeu no caso português, com base em "argumentos falsos" apresentados por Lisboa, acabou por "viciar" o processo, lamentou Poiares Maduro.



"A forma como o processo decorreu cria o risco de que a escolha possa ter sido política", sublinhou ainda, algo que claramente o regulamento impede. "A escolha tinha de ser baseada no mérito e na independência", afirmou o social-democrata.

