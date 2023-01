Caso TAP: "Caiu a máscara ao Partido Socialista", diz PSD

Os sociais-democratas reagiram desta forma à posição do grupo parlamentar do Partido Socialista, que hoje chumbou os requerimentos apresentados pela oposição para chamar a audições na Assembleia da República Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Alexandra Reis e os responsáveis da TAP.





O deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira vê nesta atitude "a prova provada de que o PS está com medo de que se apurem factos e das consequências políticas dos factos que queremos apurar", relativamente à polémica que culminou com a saída do Governo da secretária de Estado Alexandra Reis e do ministro Pedro Nuno Santos.