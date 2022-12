Caso TAP. Iniciativa Liberal acredita que Alexandra Reis tem cargo "fragilizado"

Rodrigo Saraiva, do partido Iniciativa Liberal, disse em entrevista à RTP3 que Alexandra Reis tem de explicar o processo de saída da TAP, se por despedimento, ou acordo mútuo. De acordo com o deputado, o cargo da atual secretária de estado do Tesouro está numa posição de fragilidade.