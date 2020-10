Catarina Martins à Antena1: Com o que se conhece, não crê que o BE possa viabilizar este OE

Catarina Martins revela que não houve nenhum encontro para fechar as negociações. Não fala com o PM desde a semana passada. Mas, diz Catarina Martins, o Bloco não fecha nenhuma porta. Não saiu das negociações.O Bloco de esquerda não pode aceitar um Orçamento com muitas medidas, mas com pouca capacidade de execução. Catarina Martins diz que o governo está a propor que se responda a um tsunami de despedimentos com botes de borracha.Crise politica. Só existe se não existir um orçamento que responda aos problemas das pessoas. O PM já não fala da crise há alguns dias. Temos um contexto de difícil entendimento à esquerda.Entrevista de Natália Carvalho