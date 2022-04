Catarina Martins acusa António Costa de alimentar o ressentimento social

Foi no discurso de encerramento da conferência nacional do Bloco de Esquerda, onde se discutiu o rumo do partido depois do mau resultado nas últimas eleições. O Bloco de Esquerda passou de 19 para 5 deputados.



Catarina Martins reafirma que o partido só pode ser oposição, mas de forma construtiva. Defende que a maioria absoluta do PS fechou em definitivo o que chama de "parêntesis aberto com a geringonça".