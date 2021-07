Catarina Martins acusa o Governo de querer fazer poupanças em plena pandemia

Na apresentação dos candidatos autárquicos do Bloco de Esquerda ao concelho de Loures, a coordenadora do partido anunciou que vai apresentar no parlamento uma proposta de regularização de contratos precários no Serviço Nacional de Saúde.



Diz que medidas estruturais são mais eficazes do que proibições sem sentido no combate à pandemia.